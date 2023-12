Spectra Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Dividendenrendite von Spectra Products liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,91 Prozent liegt. Das Unternehmen erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,22 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,25 CAD lag, was einer Abweichung von +13,64 Prozent entspricht und dem Unternehmen eine "Gut"-Bewertung einbringt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,25 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spectra Products basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spectra Products liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10 als überbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie wird dem Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung gegeben. Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Spectra Products ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Spectra Products bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.