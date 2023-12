SpectraCure AB, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse von Spectracure zeigt gemischte Tendenzen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,91 SEK, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 3,935 SEK liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,07 SEK, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt wird Spectracure daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in sozialen Medien zeigen laut Analyse keine außergewöhnliche Aktivität. Das führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 53,9 und der RSI25 bei 54,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv in den letzten Tagen, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Insgesamt ergibt sich für Spectracure daher eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf verschiedenen technischen und sozialen Indikatoren.