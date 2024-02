SpectraCure AB im Check!

Die Beurteilung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weichere Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. Im Fall von Spectracure zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und bestätigt somit die neutrale Bewertung für Spectracure.

Die technische Analyse der Spectracure-Aktie ergibt ein schlechtes Rating aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt 43,36 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was auf einen negativen Trend hinweist. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist jedoch positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über Spectracure veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist Spectracure derzeit als überkauft eingestuft, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als schlecht bewertet.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Einschätzung basierend auf der Diskussionsintensität, eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments. Beim RSI wird Spectracure als schlecht bewertet, was auf einen überkauften Zustand hinweist.