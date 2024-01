SpectraCure AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Spectracure in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Spectracure-Aktie zeigt einen Wert von 27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis (63,22), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich für Spectracure daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Spectracure bei 4,84 SEK verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 3.975 SEK 17,87 Prozent darunter. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,17 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Spectracure in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ diskutiert wurde. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Spectracure. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse insgesamt die Bewertung "Neutral" für Spectracure.