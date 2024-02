SpectraCure AB Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Spectracure ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In dieser Zeit wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer insgesamten Einschätzung als "Schlecht" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Spectracure zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Spectracure-Aktie einen Wert von 93,4 für den RSI7 (sieben Tage) und 79,18 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Schlecht"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 4,63 SEK für die Spectracure-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,705 SEK, was einem Unterschied von -41,58 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (3,65 SEK) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -25,89 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Spectracure-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung sowohl auf Basis der Anleger-Stimmung als auch der technischen Analyse.