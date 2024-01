SpectraCure AB Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spectracure-Aktie zeigt einen Wert von 27 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 63,22, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Spectracure nach dem RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Spectracure liegt bei 4,84 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 3,975 SEK gehandelt wird, was einem Abstand von -17,87 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,17 SEK, was einer Differenz von -4,68 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Spectracure haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Spectracure-Aktie auf Basis der RSI-Bewertung, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anleger-Sentiment.