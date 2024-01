Mit Spectra7 Microsystems wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmung und die Diskussion in den sozialen Medien deuteten auf eine negative Entwicklung für Spectra7 Microsystems hin. Die Aktie erhielt eine "Schlecht"-Bewertung, da in den letzten Wochen starke negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation festgestellt wurden.

Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Spectra7 Microsystems. Daher erhielt das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wurde die Aktie auf dieser Grundlage daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Spectra7 Microsystems führte bei einem Niveau von 90,24 zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergab mit 76,64 eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit wurde die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Eine Analyse der Diskussion in sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Spectra7 Microsystems eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und sechs negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Die Stimmungsanalyse führte daher zu einer "Schlecht"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht ergab sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Spectra7 Microsystems-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,69 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,365 CAD um -47,1 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,58 CAD) zeigt eine Abweichung von -37,07 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Spectra7 Microsystems-Aktie daher sowohl aus Stimmungsanalyse als auch aus charttechnischer Analyse ein "Schlecht"-Rating.