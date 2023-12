Spearmint Resources Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Spearmint. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Spearmint momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt dieser bei 50, was bedeutet, dass Spearmint hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung für Spearmint.

Eine weitere wichtige Einschätzung einer Aktie liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Spearmint zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen deutet auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher erneut eine "Schlecht"-Einstufung für Spearmint.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen kann die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Spearmint betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den sozialen Medien vor allem negative Themen rund um Spearmint in den vergangenen zwei Tagen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Spearmint derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,04 CAD, womit der Kurs der Aktie (0,025 CAD) um -37,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 CAD, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt führen alle Analysen zu einem einheitlichen Rating von "Schlecht" für Spearmint.