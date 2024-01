Spearmint Resources Aktie: Gut oder schlecht?

Die Spearmint-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 0,04 CAD für den Schlusskurs gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,03 CAD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Spearmint-Aktie einen Wert von 33,33 für den RSI7 und einen Wert von 50 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Medien wurden weder positive noch negative Meinungen zu Spearmint veröffentlicht, jedoch haben die Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen betont, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Spearmint-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.