Udemy-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Udemy betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 21,71, was darauf hindeutet, dass Udemy momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,71 an, dass Udemy überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Veränderung der Stimmung auf eine starke Aktivität hinweisen. Dadurch ergibt sich eine positive langfristige Stimmungslage, die ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Aus einer technischen Analyse geht hervor, dass der Kurs von Udemy mit 15,74 USD inzwischen um 33,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen positiven Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen +52,37 Prozent, was auch zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ergibt ebenfalls eine positive Bewertung für die Aktie von Udemy. Von insgesamt 18 Analysten wurden 6 als "Gut", 2 als "Neutral", und keiner als "Schlecht" bewertet. Obwohl aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 15,13 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" eingestuft.