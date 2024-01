Spearhead Integrated Marketing Communication Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Fs Development Investment in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fs Development Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,09 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,26 CNH liegt somit deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,74 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fs Development Investment-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der RSI7 beträgt 76,32, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,1 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.