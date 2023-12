Sparx Technology Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Sparx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs aufgewiesen. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,005 CAD, was einem Unterschied von -75 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 CAD zeigt einen Unterschied von -50 Prozent zum letzten Schlusskurs, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Sparx-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung gegenüber Sparx war in den letzten Tagen neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, weshalb Sparx von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sparx liegt derzeit bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50 Punkten, wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Sparx-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.