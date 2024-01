Sparton Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Sparton zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war in letzter Zeit stark erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führte.

Fundamental gesehen hat Sparton derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,46, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 43,93 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, aber in den letzten Tagen wurden positive Themen in Bezug auf das Unternehmen verstärkt diskutiert. Daher wird auch hier eine gute Einschätzung vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sparton-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (44,44) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Sparton.