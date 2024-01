Sparton Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Sparton zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor eine Rendite von -25 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,15 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sparton mit 26,15 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sparton-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 50 darauf hin, dass Sparton weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Sparton.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Bei Sparton beträgt das aktuelle KGV 14, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 67 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Sparton damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu Sparton in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Sparton, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.