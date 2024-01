Sparton Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Aktie von Sparton wird aufgrund ihrer Dividendenrendite und Branchenvergleiche von Experten negativ bewertet. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 74,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor hat die Aktie von Sparton im vergangenen Jahr eine Rendite von -25 Prozent erzielt, was 26,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,17 Prozent, was Sparton um 26,17 Prozent unter diesem Wert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Sparton zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Aktie hat nur wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine geringe Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Sparton in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Sparton-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 (sieben Tage) und einen Wert von 40 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Dividendenrendite, der Branchenvergleiche, des Sentiments und des Relative Strength-Index, dass die Aktie von Sparton von Experten als schlechte Investition bewertet wird.