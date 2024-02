Sparton Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Für Sparton wird der 7-Tage-RSI auf 50 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da auch hier Sparton weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung rund um Sparton wird positiv eingeschätzt, nachdem unsere Analysten soziale Plattformen betrachtet haben und festgestellt haben, dass die Kommentare hauptsächlich positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen zu Sparton diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

In Bezug auf fundamentale Faktoren wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sparton mit 14,46 bewertet, was 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Sparton im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" eine Rendite von -20 Prozent erzielt hat, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine mittlere Rendite von 2,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten erzielt hat, liegt Sparton mit 22,02 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.