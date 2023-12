Sparton Aktie: Keine Panik!

Sparton hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0 % angekündigt, was im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" 73,79 Prozentpunkte niedriger ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Sparton-Aktie einen aktuellen Wert von 0, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Sparton mit einer Rendite von -27,27 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ist die Rendite von Sparton mit 24,44 Prozent deutlich niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet weist Sparton ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,46 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.