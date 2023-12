Sparton Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Sparton liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt ebenfalls bei 50, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung vieler Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Meinungen über Sparton in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien über Sparton diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Sparton in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Daher wird Sparton in Bezug auf die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch weist Sparton derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 73,78 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".