Spartan Trifecta Premiere in Zell am See-Kaprun: Das war die erste Auflage der Hindernisrennserie im Herbst!

Zell am See-Kaprun (ots) -Von 09. – 11. September 2022 wurde bei der größten Sportveranstaltung im Land Salzburg Kampfgeist bewiesen. Zell am See-Kaprun wurde erneut zur Hauptstadt der Spartaner.Nach den erfolgreichen Durchführungen des Spartan Race im Winter fand das Spartan Trifecta Race zum ersten Mal im Herbst bei uns in der Region Zell am See-Kaprun statt. Die AthletInnen aus über 33 verschiedenen Nationen zeigten, was es bedeutet, ein richtiger Spartaner zu sein.Wie im Winter gab es auch bei der Neuauflage im Herbst unterschiedliche Distanzen und Bewerbe. Um aber die Spartan Trifecta Medaille zu erlangen, mussten die AthletInnen drei der charakteristischen Hindernisrennen in einer Rennsaison, oder an einem Rennwochenende, absolvieren: Spartan Sprint, Spartan Super und Spartan Beast oder Spartan Ultra. Beim Spartan Beast Bewerb siegte Helene Draborg aus Dänemark in einer Zeit von 4:01:36 Stunden. Platz 2. ging an die Österreicherin Stefanie Habeler. Schnellster Mann im Beast Bewerb war der Tscheche Richard Hynek mit einer Siegeszeit von 2:50:25.Spaß und Bewegung steht im VordergrundZiel der größten Hindernislaufserie der Welt ist es, 100 Millionen Menschen dazu zu bewegen, ihre Komfortzone zu verlassen und zu zeigen, was mit Ehrgeiz und Kampfgeist möglich ist. Den Anfang machten am Freitag, den 09.09.2022 um 16:00 Uhr die Kinder und zeigten den Erwachsenen, was es heißt ein echter Spartaner zu sein. Insgesamt standen knapp 300 Kinder beim Spartan Kids Bewerb an der Startlinie. Im Vordergrund stand Spaß an der Bewegung und das gemeinsame Überwinden der Hindernisse.Robert Gschwandtl, Local-Spartaner und Sonderschullehrer: „Wir sind auch in diesem Jahr wieder mit einigen Kids am Start. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf das neue Großereignis und sind mit einer Begeisterung beim Training, die man sich als Lehrer das ganze Jahr in allen Fächern wünschen würde. Der Spaß steht aber trotzdem im Vordergrund, deshalb sind solche Sportangebote so wichtig für die SchülerInnen. Es gibt kaum eine bessere Plattform für Integration und Inklusion als den Sport. Ich bin sehr stolz auf meine kleinen SpartanerInnen, heute haben sie alle gewonnen“.Nachhaltige Rennabwicklung als Leitbild in Zell am See-KaprunBei den Veranstaltungen im Herbst und im Winter stehen nicht nur Sport und Spaß an erster Stelle. Ein nachhaltiges Eventkonzept ist die Grundlage der Spartan Rennen in Zell am See-Kaprun. Bei der ersten Auflage des Rennens im Herbst bestand unter anderem eine Vereinbarung die Veranstaltung als Green Event, und Maßnahmen die darüber hinausgehen, zu etablieren. Ein durchdachtes Maßnahmenpaket bestehend aus unterschiedlichen Zielen, wie beispielsweise die intensive Bewerbung der öffentlichen Anreise, sowie die Taktverdichtung des öffentlichen Nahverkehrs während dem Event, stand im Fokus der VeranstalterInnen. Bei der Neuauflage im Herbst, die dieses Wochenende ausgetragen wurde, wurde ein eigens initiiertes Müllvermeidungskonzept eingeführt. An den Labestationen gab es keinen Verpackungsmüll und die TeilnehmerInnen brachten eigene Mehrweg-Trinkbecher zum Event mit. Auch in Sachen Verpflegung gab es aus nachhaltiger Sicht keine Abstriche: verstärkte Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern stand im Fokus. Somit beeindruckte Zell am See-Kaprun nicht nur mit der atemberaubenden Kulisse zwischen Gletscher, Berg und See, sondern auch mit einem Nachhaltigkeitskonzept, welches einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck schaffte.Save the Date: Winter Spartan Race 2023Wer seinen Kampfgeist und Ausdauer bei Gräben, Wasserhindernisse, Wände zum Hochklettern, Balance-Hindernisse, Rechenaufgaben, Speerwerfen oder Burpees unter Beweis stellten möchte, kann sich bereits jetzt für das Winter Spartan Race, von 14. – 15. Jänner 2023, in Zell am See-Kaprun anmelden. Hier geht’s zur Anmeldung (https://de.spartan.com/de/race/detail/7778/overview).Renate Ecker, Tourismusdirektorin Zell am See-Kaprun: „Das erste Spartan Trifecta Rennen in Zell am See-Kaprun hat dieses Wochenende, mit ca. 4.000 TeilnehmerInnen aus 33 Nationen, seine erfolgreiche Prämiere gefeiert. Wir sind sehr stolz, die größte Sportveranstaltungen in ganz Salzburg in Zell am See-Kaprun ausgetragen zu haben. Neben dem IRONMAN im Sommer haben wir nun mit der weltgrößten Hindernislaufserie im Herbst und im Winter ein wichtiges Sportereignis mit bekanntem Namen in unserer Region. Und das unterstreicht unseren Stellenwert als prädestinierten Gastgeber für Veranstaltungen dieser Art.“Helge Lorenz, Veranstalter: "Wir waren alle angespannt vor dem Wettkampfwochenende, schließlich war es auch für uns die erste Trifecta Veranstaltung im Herbst. Aber das Team vor Ort mit hunderten freiwilligen Helfern hat Zell am See-Kaprun zur Hauptstadt der Spartaner verwandelt. Ein großes Danke an die unermüdlichen Helfer, die den AthletenInnen eines der besten Spartan Races ermöglicht haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Rennen im Winter, wenn es am 14. und 15. Januar 2023 wieder heißt Aroo, Aroo, Aroo!"Pressekontakt:Zell am See Kaprun TourismusChristina SchaireiterPressec.schaireiter@zellamsee-kaprun.comhttp://www.zellamsee-kaprun.comOriginal-Content von: Zell am See-Kaprun, übermittelt durch news aktuell