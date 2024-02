Spartan Delta Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Analystenbewertung für die Spartan Delta-Aktie ist derzeit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 5 CAD, was einem Aufwärtspotential von 53,37 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 5,63 CAD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,26 CAD liegt. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein positiveres Rating, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Spartan Delta-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenpolitik der Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet, weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,55 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung.