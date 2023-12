Spartan Delta Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Spartan Delta-Aktie zeigt eine Abweichung von -62,22 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,02 CAD und dem aktuellen Kurs von 3,03 CAD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,67 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-17,44 Prozent). Somit erhält die Aktie in der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen für die Spartan Delta-Aktie abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Im letzten Monat ergaben sich 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Spartan Delta liegt bei 5,92 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 95,27 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite der Spartan Delta liegt bei 0 Prozent, was 74,9 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Spartan Delta-Aktie liegt auf 7-Tage-Basis bei 49,43 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 64,35 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Spartan Delta-Aktie somit gemischte Bewertungen in der technischen und Analystenanalyse, sowie bei der Dividendenrendite und dem RSI.