SpartanNash im Check!

Der Aktienkurs von Spartannash im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor weist eine Rendite von -23,26 Prozent auf, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 2,72 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Spartannash mit 25,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Spartannash mit einem Wert von 69,39 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,04 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung somit als "Neutral" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Spartannash beträgt 3,61 Prozent und liegt mit 0,41 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 4,02 Prozent. Daher erhält Spartannash eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Spartannash durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral" für Spartannash.