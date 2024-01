SpartanNash Aktie: Das ist ein Hammer

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spartannash beträgt 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,93 für den "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Spartannash ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu finden sind. In den letzten Tagen gab es weder starke positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Spartannash im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -7,75 Prozent für den "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" eine deutliche Unterperformance darstellt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Spartannash-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,84 USD lag und der letzte Schlusskurs von 22,95 USD eine Abweichung von +0,48 Prozent darstellt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen deutet auf eine ähnliche Entwicklung hin, wodurch die Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Spartannash-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment, eine "Schlecht"-Bewertung für die Branchenvergleich Aktienkurs und ein "Neutral"-Rating für die technische Analyse.