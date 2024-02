SpartanNash Aktie: Was war das denn?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Aktie von Spartannash. Die Diskussionsintensität zeigt eine deutliche Abnahme, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Spartannash liegt aktuell bei 67,06 Punkten und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 57,85 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Spartannash wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Spartannash in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,79 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um 116,19 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -135,98 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt Spartannash 101,37 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.