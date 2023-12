Enphase Energy Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Enphase Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,62 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3,02 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -71,65 Prozent im Branchenvergleich für Enphase Energy. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 6,06 Prozent, und Enphase Energy lag 74,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Enphase Energy in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte Enphase Energy über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung erhält Enphase Energy in diesem Punkt also die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 103,01 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Enphase Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine nahezu gleiche Bewertung des letzten Schlusskurses und damit ein "Neutral"-Rating für die Enphase Energy-Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enphase Energy mit einem Wert von 25,11 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Mit einem Branchen-KGV von 67,39 ergibt sich ein Abstand von 63 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel führt.