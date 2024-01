SpartanNash Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Spartannash-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 22,82 USD, während der aktuelle Kurs bei 23,19 USD liegt, was einer Abweichung von +1,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 22,73 USD zeigt eine Abweichung von +2,02 Prozent zum aktuellen Kurs von 23,19 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Spartannash eine Dividendenrendite von 3,61 % auf, was 0,85 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat Spartannash in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -5,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,24 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum gesamten "Verbrauchsgüter"-Sektor lag Spartannash sogar 176,5 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert von 157,56 Prozent Rendite, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung zu Spartannash auf sozialen Plattformen wird als neutral eingestuft, obwohl die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert haben. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Spartannash hinsichtlich der technischen Analyse, Dividende, Branchenvergleich Aktienkurs und Anlegerstimmung.