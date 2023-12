SpartanNash Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Aktuell liegt der RSI-Wert der Spartannash-Aktie bei 50,67, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 34 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine neutrale Einstufung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Spartannash im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,58 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Aktie damit 177,59 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die mittlere jährliche Rendite -10,13 Prozent, wobei Spartannash aktuell 15,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Einfluss auf die Aktienbewertung haben. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Spartannash eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Spartannash eine Dividendenrendite von 3,74 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt +0,89 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.