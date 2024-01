Sparta Capital Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Sparta Capital liegt der RSI aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an einem Tag positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Diskussionen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über die Sparta Capital diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite der Sparta Capital beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,52% in der Maschinenbranche. Aufgrund dieser Differenz von 2,52 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine auffälligen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen registriert wurden, wird das Sentiment als "Neutral" und die Veränderung der Diskussionsstärke als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Sparta Capital daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.