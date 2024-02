Sparta Capital Aktie: Abwarten

Die Stimmung und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung und das Interesse von Investoren und Internetnutzern zu bewerten. Bei Sparta Capital wurden diese Faktoren genauer untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität waren unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Sparta Capital liegt bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Sparta Capital eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -33,33 % aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Sparta Capital gemischte Bewertungen in Bezug auf die Stimmung, den RSI, die Dividende und die technische Analyse.