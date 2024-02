Sparord Bank Aktie: Das gab es noch nie!

Die Spar Nord Bank A-Aktie wird derzeit in verschiedenen Bereichen positiv bewertet. In Bezug auf die technische Analyse weist der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 14,29 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 39, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" beurteilt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Aktie einen positiven Abstand zum GD200 und GD50 auf, was beide als "Gut"-Signal bewertet wird. Der Kurs liegt bei 122,1 DKK, was einer Entfernung von +13,89 Prozent vom GD200 (107,21 DKK) entspricht, und bei 111,18 DKK in Bezug auf den GD50, was einem Abstand von +9,82 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, wie aus der Auswertung der Kommentare und Themen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,55 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies zeigt, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.