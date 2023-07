Sparkurs beim RBB: Keine neuen Folgen für 'Tina mobil'

BERLIN (dpa-AFX) - Die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Mini-Serie "Tina mobil" bekommt wohl keine Fortsetzung. "Der RBB sieht aufgrund der nötigen Einsparungen im Programm aktuell keine Möglichkeit zur Finanzierung einer zweiten Staffel von "Tina mobil"", erläuterte eine Sprecherin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) am Donnerstag in Berlin. Zuvor hatte das feministische Onlinemagazin "Palais F*luxx" darüber berichtet. "Tina mobil" handelt von einer Frau in den besten Jahren (Gabriela Maria Schmeide), die ihre Arbeit bei einem Bäcker verliert und sich mit einem Bäckereimobil selbstständig macht.

Die Mini-Serie kam beim Publikum gut an und lockte im Ersten linear bis zu 4,21 Millionen vor den Fernseher. Der RBB muss jedoch harte Sparzwänge umsetzen. RBB-Programmdirektorin Martina Zöllner kündigte im Juni in der "Süddeutschen Zeitung" an, dass ihr Sender zumindest in der nächsten Zeit erst einmal kaum mehr fiktionale Stoffe produzieren werde. Neben dem Engagement bei der preisgekrönten Serie "Mapa" sei der Sender "für unsere Verhältnisse auch noch ganz ordentlich an einer Serie über Alfred Herrhausen beteiligt, die schon abgedreht ist. Daneben aber wird es 2024 von uns tatsächlich in der Fernseh-Fiktion außer "Tatort" und "Polizeiruf" nichts geben. Aber danach wird es wieder ein bisschen besser. Vorbehaltlich aller Entwicklungen wie Inflation und Beitragserhöhung."

"Palais F*luxx" setzt sich für starke Frauenbilder in Film und TV ein, zuletzt mit der Onlinekampagne "Let's Change The Picture!". Die Drehbuchautorin von "Tina mobil", Laila Stieler, erklärte in einem Interview des Onlinemagazins, dass auch das echte Vorbild der Figur Tina einen Rückschlag erlitten habe: "Ihr Bäckermobil ist kaputt." Den Wagen zu reparieren oder einen neuen Gebrauchten zu kaufen, würde mehr kosten, als sie je auftreiben könne, sagte Stieler. "Und nun muss sie aufgeben. Sie kam über mehr als zwei Jahrzehnte dreimal pro Woche in mein Dorf mit ihren Bäckerwaren und dem täglichen Bedarf. Jetzt kommt sie nicht."/bok/DP/men