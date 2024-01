Sparkle Roll Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Dividendenpolitik der New Sparkle Roll hat bei unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -5,33 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die New Sparkle Roll-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,61 HKD lag, was einer Differenz von +51,89 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 1,29 HKD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Abweichung von +24,81 Prozent führt.

In den sozialen Medien wurde New Sparkle Roll in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu New Sparkle Roll in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Insgesamt wird die New Sparkle Roll-Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.