Sparkle Roll Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Dividendenrendite von New Sparkle Roll liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,42 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Händler"-Branche.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über New Sparkle Roll neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Sparkle Roll liegt bei 220,2, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser hohe Wert führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der New Sparkle Roll auf 1,04 HKD, während der aktuelle Kurs bei 1,25 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,22 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse.