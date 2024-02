Sparkle Roll Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und Meinungen, insbesondere in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei New Sparkle Roll wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für New Sparkle Roll liegt der RSI7 bei 57,64 Punkten und der RSI25 bei 47,58 Punkten. Beide Werte deuten darauf hin, dass New Sparkle Roll weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der New Sparkle Roll-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,18 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,9 HKD um +61,02 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,69 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+12,43 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Für New Sparkle Roll liegt das KGV bei 220,2, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 37,87. Dies führt zu einer Überbewertung um 481 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.