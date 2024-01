Sparkle Roll Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Anleger-Stimmung bei New Sparkle Roll ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Händler, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von New Sparkle Roll nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Mit einem KGV von 220,2 liegt die Aktie insgesamt 486 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 37,57, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Aktie in sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von New Sparkle Roll also Bewertungen im neutralen bis schlechten Bereich, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die Dividende, die fundamentale Analyse als auch das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.