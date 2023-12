Sparkle Roll Aktie: Eine neue Chance!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber New Sparkle Roll eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält New Sparkle Roll daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der New Sparkle Roll-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,06 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,47 HKD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +38,68 Prozent). Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,27 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,75 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend wird die New Sparkle Roll-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Anleger, die aktuell in die Aktie von New Sparkle Roll investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,33 Prozentpunkten erzielen. Diese niedrigere Dividende führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Sparkle Roll derzeit bei 220,2 liegt, was über dem Branchendurchschnitt (40,06) liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.