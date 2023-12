Sparkew ZealandADR-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength-Index deutet darauf hin, dass die Aktie der Spark New Zealand als Neutral-Titel einzustufen ist. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume, wobei für die Aktie der Spark New Zealand ein Wert für den RSI7 von 31,03 und ein Wert für den RSI25 von 37,18 ermittelt wurde. Diese Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich konnte die Spark New Zealand in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,15 Prozent erzielen. Dies steht im Gegensatz zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche, die im Durchschnitt um -20,43 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,57 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -20,08 Prozent verzeichnete, konnte die Spark New Zealand eine Überperformance von 24,23 Prozent erzielen. Aufgrund dieser Überperformance erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) wird die Spark New Zealand als unterbewertet angesehen. Dies zeigt sich am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,44 im Vergleich zum Branchen-KGV von 47,84, was einem Abstand von 82 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Spark New Zealand eine Dividendenrendite von 6,92 % aus, was 0,97 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,95 %. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung als "Neutral".