Sparkew ZealandADR Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Spark New Zealand. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 38,89 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Wert von 44,44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird Spark New Zealand insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Spark New Zealand beträgt derzeit 6,92%, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,95% liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von nur 0,97 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral war. Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte eine deutliche Verbesserung für Spark New Zealand festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Darüber hinaus wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird Spark New Zealand daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.