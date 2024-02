Sparkew ZealandADR Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Spark New Zealand liegt derzeit bei 70 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auf dieser Basis ist Spark New Zealand weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spark New Zealand einen Wert von 8 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (KGV von 47,66) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Spark New Zealand-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,7 AUD. Der letzte Schlusskurs von 4,83 AUD weicht um +2,77 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,85 AUD) weicht nur um -0,41 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Abschließend betrachtet, weist die Dividendenrendite von Spark New Zealand mit 6,55 Prozent nur eine geringe Abweichung vom Branchendurchschnitt von 5 Prozent auf. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.