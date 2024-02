Sparkew ZealandADR Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Spark New Zealand in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl der Beiträge zu einem Unternehmen liefert Hinweise darauf, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Spark New Zealand deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der angibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Spark New Zealand-Aktie beträgt aktuell 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,38 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Spark New Zealand.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Aktie von Spark New Zealand im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,02 Prozent erzielt, was 16,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -11,27 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt -11,18 Prozent, und Spark New Zealand liegt aktuell 16,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Spark New Zealand investieren, bei einer Dividendenrendite von 6,55 % einen Mehrertrag in Höhe von 0,68 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Damit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens, da die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher ausfallen.