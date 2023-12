Sparkew ZealandADR Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Spark New Zealand hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor eine Überperformance von 22,11 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt bei -20,16 Prozent, wobei Spark New Zealand aktuell 24,31 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment rund um Spark New Zealand war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen registriert wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem positiv gestimmt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Spark New Zealand liegt bei 63,64, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft erscheint. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spark New Zealand 8, im Vergleich zu einem Durchschnitt von 48 bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.