Spark VC ASI Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Prime-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) der Prime-Aktie beträgt aktuell 50 und zeigt somit an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50 und bestätigt die "Neutral"-Einstufung. Die Dividendenrendite für Prime beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat führte zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse somit eine "Neutral"-Einstufung für die Prime-Aktie.

