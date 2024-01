Spark VC ASI Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Prime Alternatywna Spolka Inwestycyjna eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Prime Alternatywna Spolka Inwestycyjna daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prime Alternatywna Spolka Inwestycyjna-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,36 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 0,44 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +22,22 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 0,44 EUR liegt, so ergibt sich ein anderes Rating, nämlich "Neutral". Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Unsere Messung ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Prime Alternatywna Spolka Inwestycyjna, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Für die Bewertung der Aktiendynamik kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Prime Alternatywna Spolka Inwestycyjna liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einem Rating von "Neutral".

