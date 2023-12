Spark VC ASI Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Prime Alternatywna Spolka Inwestycyjna-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,36 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,44 EUR liegt, was einer Abweichung von +22,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 0,44 EUR liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Prime Alternatywna Spolka Inwestycyjna in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz und das Stimmungsbild haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung der Prime Alternatywna Spolka Inwestycyjna-Aktie als "Neutral".