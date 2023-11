Spark Power Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spark Power liegt bei 43, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,06 für "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" eine Überbewertung um etwa 34 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Spark Power nun 0,52 CAD erreicht, während die Aktie selbst bei 0,81 CAD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +55,77 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,68 CAD, was einer Distanz von +19,12 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Spark Power liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 42,86 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger im letzten Monat nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben. Auch dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Spark Power-Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral".