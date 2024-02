Spark New Zealand Ltd Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Spark New Zealand hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung aufgrund der technischen Analyse erhalten. Der Kurs von 4,83 AUD liegt derzeit -0,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu dieser Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2,77 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls neutrale Werte für die Spark New Zealand-Aktie. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 55,38.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Spark New Zealand als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 8,46 insgesamt 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", der 48 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor hat die Aktie von Spark New Zealand im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,02 Prozent erzielt, was 16,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt -11,18 Prozent, wobei Spark New Zealand aktuell 16,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.