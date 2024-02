Spark New Zealand Ltd Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spark New Zealand liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,66 für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (ca. 82 Prozent) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungsänderungsrate und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für Spark New Zealand führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Spark New Zealand-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,7 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (4,83 AUD) weicht somit um +2,77 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,85 AUD) zeigt einen nahezu gleichen letzten Schlusskurs (-0,41 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.