Spark New Zealand Ltd Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktienkursen über einen Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Spark New Zealand beträgt 18,18, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die Bewegungen über 25 Tage betrachtet, liegt bei 36,36 und wird daher als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Spark New Zealand eingestellt waren. Es gab 11 positive und ein negatives Feedback, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Telekommunikationsdienstes hat die Aktie von Spark New Zealand eine Rendite von 7,3 Prozent erzielt, was 27,17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "gut".

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien zeigt, dass Spark New Zealand eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Daher wird die langfristige Stimmung als "neutral" eingestuft.