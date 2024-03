Spark New Zealand Ltd Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Spark New Zealand Ltd":

Die Spark New Zealand schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 6,55 % aus, was 0,51 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,04 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 20,4 unter dem Branchendurchschnitt von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie vergleichsweise günstig ist. Auf Grundlage der technischen Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 4,69 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,46 AUD um -4,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 4,78 AUD, was einer Abweichung von -6,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb. Somit wird die Spark New Zealand-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.