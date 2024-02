Spark New Zealand Ltd Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Spark New Zealand Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen, oder für 25 Tage als RSI25, und normiert dieses auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Spark New Zealand liegt bei 71,43, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Ein weiterer Maßstab zur Beurteilung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie. Die Analyse der Stimmung und Diskussionen rund um Spark New Zealand ergibt eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, als auch in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Spark New Zealand eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Spark New Zealand daher eine "Gut"-Einschätzung.

In einem Branchenvergleich erzielte Spark New Zealand in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -11,18 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,19 Prozent im Branchenvergleich für Spark New Zealand. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor insgesamt lag die Performance von Spark New Zealand um 16,95 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Spark New Zealand ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.